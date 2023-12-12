مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب أولدترافورد واحدة من أقوى مباريات دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات والتي ستكون بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في ختام مرحلة المجموعات.

مباراة الليلة ستكون مصيرية بالنسبة لمانشسستر يونايتد في حين ستكون تحصيل حاصل بالنسبة لبايرن ميونخ كونه حسم مسألة تأهله للدور المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، في حين أن بايرن ميونخ ضمن التأهل والصدارة بعدما حصل على 13 نقطة.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى الفوز في مباراة الليلة ضد بايرن ميونخ، إلى جانب تعادل جالطة سراي مع كوبنهاجن في التوقيت ذاته، من أجل التأهل إلى دور الـ16.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

تُذاع مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخعبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.