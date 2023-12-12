أهالي الشرقية يتوافدون على لجان الإقتراع في اليوم الثالث لاختيار الرئيس

فتحت لجان الإقتراع بمحافظة الشرقية، في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم خلال اليومين الماضيين، وذلك للأدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي الجديد 2024/2030، واختيار من يمثلهم رئيسا للجمهورية، وسط إجراءات تأمينية ووقائية مشددة بمحيط اللجان.

وشهدت لجان الإقتراع التي تتم تحت إشراف قضائي كامل؛ في اليومين الماضيين، إقبالاً كبيرا من قبل المواطنين خلال الفترة المسائية من مختلف الأعمار والفئات، والذين قاموا بالتوجه لمقار لجان الإقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في التاسعة من مساء أمس الاثنين؛ غلق صناديق الإقتراع في عدد كبير من مقار اللجان الإنتخابية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن عملية الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن القضاة ورؤساء اللجان قاموا بالإشراف على عملية إغلاق صناديق الإقتراع بالأقفال الكودية المؤمنة والمخصصة لذلك، وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ المحيطة بمقار تلك اللجان، ووضع الأختام اللازمة، والمعدة لهذا الأمر خصيصًا، وتركها في حراسة أمنية مشددة من رجال الشرطة المكلفين بتأمين مقار اللجان الإنتخابية.

ولفت غراب إلى أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ قامت بتوفير كل الإمكانات اللازمة لتيسير العملية الانتخابية من مقاعد ومظلات أمام اللجان الإنتخابية، وتوفير مياه الشرب ووسائل التهوية، بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم.

يشار إلى أن عدد المواطنين من أبناء المحافظة الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغ 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخب وناخبة، أمام 980 مركز انتخابي، يتسع لـ 1016 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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