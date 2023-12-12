فوائد مذهلة للخيار لم تعرفها مسبقًا| أبرزها ينقص الوزن

يعد الخيار من الخضروات التي لا تستغنى عنها الأمهات في مطبخها، فيكون من المكونات الرئيسية للسلطة، كما أن هناك البعض يتناولونه وحده كوجبة سريعة عند الشعور بالجوع، لكن ما لا يعرفه البعض أن للخيار فوائد عديدة ومذهلة لإحتوائه على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الآخرى الهامة، ولذلك نقدم لك فوائده العديدة التي لا يعلمها الكثير.





خيار

فوائد تناول الخيار

يدعم صحة القلب

يحتوي الخيار على عنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم، والكوكوربيتاسينات، فضلا عن مضادات الأكسدة والألياف وهي مجموعة عناصر تدعم صحة القلب والشرايين، وتنظم ضغط الدم، وتقلل الكوليسترول الضار في الدم، كما إنه فعالا في تقليل ضغط الدم المرتفع لخصائصه المدرة للبول طبيعيا.



يحسن الجهاز الهضمي

تحتوي قشرة الخيار ولبه على الالياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي والمحسنة لصحة الأمعاء، كما يحتوي الخيار على مادة غذائية طبيعية تفيد في تنظيف الكلى من الرمل والحصى الدقيقة، ولذلك ينصح بتناوله في شكل عصير الخيار.



ينقص الوزن الزائد

من فوائد أكل الخيار يوميا تحقيقه لخسارة الوزن الزائد بفضل كميات الماء الوفيرة في الخيار، وبفضل سعراته الحرارة القليلة وفي المقابل غناه بالفيتامينات والألياف، حيث تتسبب الألياف في زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما ينصح خبراء التغذية بتناول الخيار بين الوجبات الرئيسية كبديل للوجبات الخفيفة.

ترطيب الجسم

يحتوي الخيار على الماء بنسبة أكثر من 95% الأمر الذي يغنيك بعض الشيء عن شرب الكثير من المياه، كما أن تناول كمية مناسبة تعطي الجسم السوائل المطلوبة يوميا بشكل عام وتجعله رطبا على النحو المطلوب.



يطرد السموم من الجسم ويقوي المناعة

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تخلص الجسم من السموم المختلفة لذلك يعمل على تقوية الجهاز المناعي.