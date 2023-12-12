"مشاكل الأطفال والآباء".. ضمن نقاشات فرع ثقافة الفيوم 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك ناقشت ميادة سلامة عبد الباقي أمين مكتبة الطفل بقلمشاة التابعة لفرع ثقافة الفيوم، كتاب بعنوان "مشاكل الأطفال والآباء" تأليف سوزان ايزكس، مع عدد من السيدات من رواد الوحدة الصحية بقلمشاة، ناقشت خلاله علاقة الأطفال بالأمهات والآباء، وبعض المشكلات التي تؤثر علي العلاقة بينهم؛ مثل عدم القدرة على ظبط النفس، والعناد، والخوف، والخجل، والغيرة، والقلق، والعدائية، وكيفية التعامل معها بالعديد من الطرق منها الحوار، والإحتواء، وعدم التمييز بين الأطفال أو التفرقة بينهم.

حوار مفتوح بعنوان "سر النجاح" بفرع ثقافة الفيوم

وإستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، وتحت عنوان "سر النجاح"، أعدت مكتبة منية الحيط الفرعية حوارا مفتوحا، أداره أحمد محمد السيد مسئول النشاط، موضحا خلاله أن النجاح يبدأ بالحلم والأمل، ولكن هذا الحلم يلزمه العمل، والسعي والطموح الكبير، ليحقق الإنسان ما يريد، فالنجاح لا يمكن ان يأتى بالصدفة بل يحتاج إلى تدريب وتخطيط وتفكير عميق، كما يحتاج أن يضع الانسان كل قدراته ويتحدى ظروفه ليحققه، لهذا يجب ان يكون النجاح مبنيا على أسس وقواعد ثابتة كى يستمر، فيما قدمت مكتبة الكعابي الجديدة ورشة حكي لقصة بعنوان "سبع حكايات من البيئة" للمؤلف عبد التواب يوسف، تحدثت فيها ميرفت كمال أمين المكتبة، عن الأخطار التي يسببها الإنسان وتؤثر بالسلب علي الطبيعة، كما أعدت المكتبة، مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، مع طلاب المدارس، أدارتها هناء عبد الله أمين المكتبة.

وشهدت مدرسة الفصل الواحد باللاهون، محاضرة بعنوان "أخلاقنا قيمنا"، شاركت فيها نادية عاشور ياسين معلمة بمدرسة الفصل الواحد باللاهون، تحدثت فيها حول السلوكيات الإيجابية والأخلاقية التي يجب أن يتحلي بها النشء.