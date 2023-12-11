TikTok تنفق 1.5 مليار دولار للاستحواذ على متجر GoTo

وافقت شركة TikTok التابعة لشركة ByteDance Ltd على استثمار 1.5 مليار دولار في مشروع مشترك مع مجموعة GoTo الإندونيسية التي ستسيطر عليها، وهو جزء من اتفاق يسمح للشركة الصينية بإعادة تشغيل تطبيق التسوق الخاص بها في أكبر سوق للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

قالت الشركتان يوم الاثنين إن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سيدمج أعماله التجارية في TikTok Shop الإندونيسية مع وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لشركة GoTo Tokopedia. تحصل TikTok على حصة 75% في هذا الاندماج، والذي سيدير ميزات التسوق لتطبيق TikTok للوسائط الاجتماعية في إندونيسيا. انخفض سهم GoTo بنسبة 20% في جاكرتا، وهو أكبر انخفاض منذ إدراجه في عام 2022، بسبب مخاوف من ابتعاده عن الأعمال التي قد تكون مربحة على المدى الطويل.



هذه الصفقة غير عادية بالنسبة لشركة ByteDance، التي تستحوذ فعليًا على لاعب محلي بارز في التجارة عبر الإنترنت في سوق خارجي كبير. تسمح الاتفاقية، التي تصبح GoTo بموجبها داعمًا سلبيًا لعملية Tokopedia، لـ ByteDance بإعادة تشغيل أعمالها في إندونيسيا والامتثال للوائح التي تم تقديمها لوقف خدمة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تمامًا كما كانت تكتسب زخمًا ضد Sea Ltd. وGoTo.

قال جيانغجان لي، مؤسس شركة Momentum Works الاستشارية ومقرها سنغافورة، إن TikTok تستفيد "لأنها تستحوذ على ملكية الأغلبية والسيطرة التشغيلية على Tokopedia دون أي تكلفة تقريبًا - فقط الاستثمارات في الكيان".

انخفضت أسهم GoTo في جاكرتا بسبب مخاوف المستثمرين، حيث ستستفيد أكبر شركة إنترنت في إندونيسيا الآن بشكل أقل من سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو في البلاد. ومع ذلك، قال لي إن GoTo تحد أيضًا من تعرضها لشركة Tokopedia الخاسرة، مما سيسمح لها بالتركيز على أعمال أخرى مثل الخدمات المالية الرقمية. أكبر أعمال الشركة هو خدمة نقل الركاب Gojek.

وقال نيرغونان تيروشيلفام، رئيس قسم أبحاث المستهلكين والإنترنت في شركة أليثيا كابيتال، عبر الهاتف: "يقيّم السوق الآن التجارة الإلكترونية لشركة GoTo باعتبارها شركة زميلة فقط". "يشعر بعض المستثمرين أيضًا أن قيمة الأعمال المتبقية، والتي تتمثل في Gojek في المقام الأول، تبدو الآن غنية جدًا."

أشارت الحكومة الإندونيسية، التي سعت إلى حماية المتنافسين المحليين بما في ذلك عشرات الملايين من شركاتها الصغيرة، إلى أنها توافق على اتفاق TikTok وGoTo الجديد. مع نمو TikTok ليصبح منافسًا رئيسيًا لـ Tokopedia ومشغلي التجارة المحلية، وضعت جاكرتا لوائح في سبتمبر تجبر مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي مثل TikTok على فصل خدمات الدفع الخاصة بهم عن المحتوى.



ومن خلال الصفقة الجديدة، يمكن لمستخدمي TikTok في إندونيسيا مرة أخرى التسوق ودفع ثمن مشترياتهم دون مغادرة تطبيق الفيديو الشهير، وفقًا لرسالة أرسلتها الشركة إلى التجار. وذلك لأن مكون التسوق مملوك الآن لكيان منفصل، Tokopedia. سيتم إعادة إطلاق خدمة التسوق يوم الثلاثاء.

يعد TikTok Shop الميزة الأسرع نموًا لشركة ByteDance ومقرها بكين، والتي تبحث عن مصادر إيرادات جديدة تتجاوز خدمة الوسائط الاجتماعية الشهيرة الخاصة بها. وقد استهدفت سوق التسوق عبر الإنترنت في إندونيسيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 278 مليون نسمة، كنموذج للتوسع العالمي من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

بدأت TikTok ميزة التسوق في إندونيسيا في عام 2021 وشجعها نجاحها الفوري على التوسع في تجارة التجزئة عبر الإنترنت في أسواق أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقالت TikTok هذا العام إنها ستستثمر مليارات الدولارات في إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا الأوسع.

وكجزء من الصفقة، ستدفع Tokopedia 340 مليون دولار للاستحواذ أولاً على أعمال TikTok Shop في إندونيسيا. وستستحوذ TikTok بعد ذلك على حصة الأغلبية في الكيان المدمج، ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول. من الآن فصاعدا، لن تكون GoTo مطالبة بتمويل Tokopedia، ولن يتم تخفيف حصتها البالغة 25٪ في المشروع عن طريق التمويل الإضافي من TikTok، حسبما ذكرت الشركة في مذكرة للمستثمرين. حصلت شركة GoTo على المشورة من شركة Goldman Sachs Group Inc.



يحاول الرئيس التنفيذي باتريك والوجو، الذي تولى منصبه في يونيو، جلب GoTo إلى الربحية على أساس معدل بحلول نهاية العام لإظهار أن شركة نقل الركاب والتجارة الإلكترونية لديها إمكانات أرباح طويلة الأجل. يواصل الشريك الإداري لمجموعة Northstar Group المساهمة حملة أسلافه لتقليل الخسائر عن طريق خفض الوظائف وخفض الترقيات وتشديد ضوابط النفقات.

كما أن الصفقة، التي من المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الأول، تعني أن GoTo تتخلى عن معظم إمكاناتها في مجال التجارة الإلكترونية، لكن من المحتمل أن يعزز مستخدم TikTok البالغ عددهم 125 مليون مستخدم الخدمات اللوجستية والمدفوعات والخدمات المصرفية الخاصة بـ GoTo، مما يساعدها على التعامل مع الحرق النقدي المرتفع والسيولة الهشة.

تعد إندونيسيا من بين الدول الأولى في جنوب شرق آسيا التي تعارض تطبيق TikTok. وبعد القيود التي فرضتها إندونيسيا، قالت ماليزيا المجاورة إنها تدرس إمكانية تنظيم TikTok وعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. ويواجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل حظرًا وتدقيقًا محتملاً في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا والهند بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.