SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink

أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمار الإنترنت Starlink الخاصة بها إلى المدار.

انطلق صاروخ فالكون 9 يحمل 22 مركبة فضائية من طراز ستارلينك من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا يوم الجمعة (8 ديسمبر) الساعة 3:03 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0803 بتوقيت جرينتش؛ 12:03 صباحًا بتوقيت كاليفورنيا المحلي).

عادت المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض لهبوط عمودي بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق. وهبطت الطائرة على متن الطائرة بدون طيار "بالطبع مازلت أحبك" والتي كانت تتمركز في المحيط الهادئ قبالة ساحل كاليفورنيا.

كان هذا هو الإطلاق والهبوط الثالث عشر لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX. كانت ست من رحلاتها الـ12 السابقة عبارة عن مهمات ستارلينك.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتم نشر أقمار ستارلينك الصناعية الـ 22 من المرحلة العليا لصاروخ فالكون 9 إلى مدار أرضي منخفض بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإقلاع.

كان الإطلاق صباح الجمعة هو المهمة المدارية رقم 91 لعام 2023 لشركة SpaceX، مما يزيد من الرقم القياسي للشركة لمدة عام واحد. تم تحديد الرقم السابق، 61 عملية إطلاق، في عام 2022.

تم استخدام غالبية عمليات إطلاق صواريخ SpaceX في عام 2023 للإضافة إلى مجموعة الأقمار الصناعية الضخمة Starlink المتنامية باستمرار، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 5000 مركبة فضائية عاملة. وسوف يستمر هذا العدد في الارتفاع لبضع سنوات على الأقل؛ حصلت شركة SpaceX بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية لإطلاق ما مجموعه 12000 مركبة Starlink وتقدمت بطلب لإطلاق 30000 مركبة إضافية.