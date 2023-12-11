عاجل
عاجل.. الحوثيون يجبرون سفينة إسرائيلية على عدم المرور
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق قنديل: جوائز الكاف تضع مسئولية أكبر على عاتق لاعبي الأهلي

طارق قنديل
طارق قنديل

أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمتواجد حاليًا في المغرب، لتسلم جوائز الكاف، عن سعادته الشديدة بالجوائز التي حصدها النادي، مؤكدا بأنه شرف عظيم، والأهلي دائما يشرف الرياضة المصرية.

إقرأ أيضًا..

txt

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للتوجه إلى السعودية

txt

الأهلي يختتم استعدادات كأس العالم للأندية

وقال قنديل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ردود الأفعال كانت رائعة من الأخوة المغاربة وكذلك مسئولي الاتحاد الإفريقي، والذين أشادوا بالنادي الأهلي، كما حظى بترحيب كبير من جانب المسئولين في المغرب، والنادي الأهلي هو الأفضل بكل تأكيد، وأتمني أن يظل النادي على منصات التتويج بصفة مستمرة".

وأضاف: "هذه الجوائز ستلقى مسئولية كبيرة على اللاعبين، وللعام الرابع على التوالي الأهلي يشرف قارة افريقيا ويخوض كأس العالم للأندية، وهو انجاز عظيم في حد ذاته، لكن طموحنا وطموح الجمهور في حصد المزيد من البطولات، وهذه كلمات دائمة من محمود الخطيب رئيس النادي مع كل الأنشطة الرياضية".

وواصل: "دائمًا جمهور الأهلي يطالبنا بحصد المزيد، ودائمًا يرغبون في تحقيق الكثير من البطولات، كنا نفوز بافريقيا ويطالبوننا خلال نفس المباراة بالحصول على لقب الدوري المصري".

وأكمل: "سعيد بحصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادٍ افريقي، وكذلك يستحق بيرسي تاو جائزة أفضل لاعب وهو شئ يشرفنا جميعًا، والجوائز نتاج منظومة النادي الأهلي التي تسير بنظام جيد، وكان طموحنا الحصول على كل الجوائز".

وتابع: "مازحت باتريس موتسيبي بعد الصعود أكثر من مرة لتسلم الجوائز، ولم أكن أعرف بالجوائز مطلقًا، ولم أحاول معرفة أي شئ، وقمت بالاتصال بالكابتن محمود الخطيب لتهئنته، وكان يتابع معي كل التفاصيل".

وواصل: "سأعود إلى مصر، وبعدها سأتوجه يوم الخميس إلى السعودية للتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية".

وختم: "الشعب المغربي لديه علاقة مميزة مع الجانب المصري، ودائمًا فخورين بدعمنا لهم في كأس العالم، كما أن النادي الأهلي كان داعم ومساند للمنتخب المغربي، وكذلك تمت المواساة لهم في حادثة الزلازل الأخير، والخطيب دائمًا يجري اتصالات بشكل مستمر مع المسئولين المغاربة".

مواد متعلقة

مونديال الأندية.. وصول بعثة الأهلي إلى مطار الرياض

كريم شحاتة: هناك مشكلة واضحة في الأهلي.. وكان لابد من استمرار محمد شريف

الجمعة المقبل .. الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بالسعودية

دويدار: كولر غير مقتنع بإمام عاشور وسيغادر الأهلي بعد هذه المباراة

كريم السعيد: "هدف القاضية" وراء فوز الأهلي على الزمالك

شركة تقنية الفيديو تكشف سبب توقف مباراة الأهلي والرائد

الأهلي يبدأ استعداداته لكأس العالم للأندية

ديفيز مدرب يد الأهلي: لدينا إصرار كبير على الفوز بلقب السوبر المصري
الجريدة الورقية