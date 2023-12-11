مايكروسوفت توافق على شروط عقد استخدام الذكاء الاصطناعي

وافقت شركة مايكروسوفت على لغة العقد النقابي فيما يتعلق باستخدامها للذكاء الاصطناعي، والذي من شأنه أن يمنح العمال صوتًا عند تحدي كيفية نشر التكنولوجيا، وفقًا لما أوردته بلومبرج. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التفاوض الجماعي في الولايات المتحدة في تاريخ مايكروسوفت، ويمكن أن تكون خطوة كبيرة للعاملين في شركة التكنولوجيا العملاقة.

جاء ذلك كجزء من المفاوضات مع نقابة عمال الاتصالات الأمريكية (CWA) ويتضمن لغة عقد تغطي بضع مئات من الموظفين في استوديو الألعاب ZeniMax التابع لشركة Microsoft، والذي يضم شركات تابعة معروفة مثل Bethesda وArkane، من بين آخرين.

جوهر الأمر هنا هو أن لغة العقد تتضمن مبادئ الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها Microsoft مسبقًا، وهي نوع من الصفقات من نوع الوصايا العشر. تنص اللغة على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي سوف "تعامل جميع الناس بإنصاف" و"تمكن الجميع". ولتحقيق هذه الغاية، فإنه سيمنح الموظفين المشمولين بالعقد وسيلة للانتصاف إذا شعروا أن مايكروسوفت لا تلتزم بجانبها من الصفقة. حتى أن مايكروسوفت قامت بتعيين العشرات من العاملين بعقود ZeniMax كموظفين بدوام كامل، ربما كإظهار لحسن النية.

وينص العقد على أن "الهدف هو ضمان استفادة العمال من الأدوات والتقنيات بدلاً من الإضرار بها". تنص اللغة على أنه يجب على Microsoft إبلاغ CWA كلما تم تنفيذ الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا الأتمتة ذات الصلة بطريقة يمكن أن تؤثر على العمال. إذا طلب ذلك، يجب على الشركة الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن التغيير. هذه خطوة أولى كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار الدور الكبير الذي تلعبه Microsoft في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التكامل مع منتجات OpenAI.

سيكون هذا خبرًا بحد ذاته، نظرًا لتردد مايكروسوفت السابق في التعامل مع النقابات بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، هناك المزيد. دخلت الشركة أيضًا في شراكة مع AFL-CIO، وهو أكبر اتحاد للنقابات في البلاد. أبرمت الكيانات صفقة تضمن بقاء Microsoft محايدة في جهود النقابات لتشجيع العمال على الانضمام.

كما تعمل الشراكة أيضًا على إنشاء "حوار مفتوح" لمناقشة الذكاء الاصطناعي وكيفية تأثيره على العمال. يصف AFL-CIO هذا الفريق بأنه "الأول من نوعه بين منظمة عمالية وشركة تكنولوجيا". تلتزم Microsoft بمشاركة المعلومات مع قادة العمل فيما يتعلق باتجاهات الذكاء الاصطناعي المؤثرة ومراعاة "وجهات نظر العمال" عند تطوير تقنيات جديدة.

لماذا حول الوجه؟ هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الذكاء الاصطناعي وكيف سيؤثر على العمال في العديد من الصناعات. يبدو أن مايكروسوفت تعد نفسها لتكون "الشخص البالغ في الغرفة" بالمقارنة مع الكيانات المنافسة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المساهمين في Microsoft رفضوا اقتراحًا الأسبوع الماضي من شأنه إبطاء الإنفاق على الذكاء الاصطناعي حتى يتم تنفيذ مشروع تقييم المخاطر.