طارق قنديل : أشكر الكاف والمملكة المغربية على هذا التنظيم الرائع 

حرص طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلى على توجيه الشكر إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على هامش ‏حضوره ممثلًا عن الأهلي في حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في عام 2023.

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أقيم الحفل مساء اليوم بمدينة مراكش المغربية، و‏خلاله حصل الأهلي على جائزة أفضل نادٍ بإفريقيا، كما حصل بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.‏



وقال قنديل في كلمته أثناء الحفل: «باسم مجلس إدارة الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب أتقدم بالشكر لكل الحضور ولمسئولي الاتحاد الإفريقي، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر إلى الأشقاء في المملكة المغربية على هذا التنظيم الرائع الذي يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها في تنظيم أكبر الفعاليات العالمية».‏

واختتم قنديل كلمته بتوجيه الشكر إلى كل من دعم ترشح الأهلي للمنافسة على هذه الجائزة الرفيعة.‏