محافظ قنا يُتابع غلق صناديق الاقتراع

باشر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، غلق صناديق الاقتراع بكافة اللجان الانتخابية لليوم الثاني من الاستحقاق الدستورى الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إنتهاء الموعد المحدد للتصويت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وقال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، ان غرفة العمليات الرئيسية لم تتلقي أى خروقات علي مدار اليومين، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لتأمين صناديق الاقتراع استعداداً لاستكمال التصويت غداً في اليوم الثالث والأخير من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

واكد عبد الباقى، ان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وجه بتسخير كافة الامكانيات لضمان انتظام العملية الانتخابية بدءا من فتح اللجان الانتخابية أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحاً، والذى شهد اقبال كثيف من مختلف فئات المجتمع القنائي.

ولفت إلي إنه بناء على توجيهات محافظ قنا، تم التنسيق مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بالمحافظة، للمتابعة مع رؤساء المراكز والمدن بمشاركة القطاعات التنفيذية المختلفة، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية للجان الانتخابية لإتمام العملية الانتخابية علي اكمل وجه .

و جدد محافظ قنا، دعوته للمواطنين بضرورة استكمال المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، و اعتبار ذلك واجب وطنى للحفاظ على الوطن، لاستكمال مسيرة البناء و التنمية، وإظهار الوجه الحضاري لمصر، لأن العالم يراقب عن كثب واهتمام بالغ المشهد الانتخابي الذى يعكس مدي وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته وقرارتها ومدي قوة الدولة المصرية.