قبل غلق اللجان.. إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الوادي الجديد

شهدت الوادي الجديد إقبالًا كثيفًا من المواطنين اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية قبل غلق اللجان الانتخابية. حيث قام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بزيارة مفاجئة للعديد من اللجان في مختلف مناطق المحافظة.

وأعرب الزملوط، عن سعادته بالمشهد الديمقراطي الذي شهدته المحافظة، حيث كانت اللجان مليئة بالمواطنين الذين حرصوا على ممارسة حقهم في الاختيار والمشاركة في صنع مستقبل الوطن. وفي محافظة الداخلة أيضًا، أغلق اللواء اللجان مع المواطنين الذين حضروا للإدلاء بأصواتهم.

تأتي هذه الانتخابات البرلمانية في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز التمثيل السياسي وضمان تشكيل برلمان قوي وممثل لمختلف فئات المجتمع. وتعتبر الوادي الجديد من المحافظات ذات الأهمية الخاصة للدولة، حيث تضم مدنًا ونجوعًا ذات أهمية استراتيجية في مجال الزراعة والمياه والطاقة.

وأشار العديد من المواطنين إلى أهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية وترجيح أصواتهم للمرشحين الذين يمتلكون رؤية واضحة لتنمية المحافظة وتحسين ظروف المواطنين. حيث قدم المرشحون العديد من الوعود لتطوير الحقول الزراعية وتعزيز الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات الأساسية.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية خلال الأيام القادمة، حيث سيتم احتساب الأصوات المصوتة في كل لجنة انتخابية وتحديد الفائزين الذين سيمثلون المحافظة في البرلمان الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن استمرارية هذا الإقبال الكثيف من قبل المواطنين يعكس التزامهم العميق بالديمقراطية وتطلعهم لمستقبل أفضل لبلدهم. ومع انتهاء العملية الانتخابية، يأمل الجميع أن يتم تشكيل برلمان قادر على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الوادي الجديد.

جانب من زيارة اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

جانب من زيارة اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

جانب من زيارة اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد