وكيل زراعة الغربية يواصل جولاته لمتابعة سير العملية الانتخابية

واصل الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية، حيث قام ابوشادى بجولة ميدانية لتفقد عدد من لجان مركز ومدينة طنطا، بسيون .



وتفقد لجنة مدرسة أم المؤمنين بمركز طنطا ، ثم توجه إلى الإدارة الزراعية بمركز بسيون (مغتربين)، وبار الحمام ، وابو حمر ، وأيضا التقى عددا من المزارعين بالجمعيات الزراعية من أبناء مركز بسيون ، معربا عن سعادته بتوافد حشود غفيرة من الناخبين من أبناء محافظة الغربية على جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة، وأن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره، ويبعث رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين يشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.



والتقى وكيل زراعة الغربيه عددا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجها الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف.