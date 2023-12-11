رئيس اللجنة العامة بمركز أسيوط: 60% من المقيدين أدلوا بأصواتهم

أكد المستشار أحمد حسن رئيس اللجنة العامة بمركز أسيوط بأن 60% من المقيدين بمركز أسيوط قد حضروا للإدلاء بأصواتهم حتى الآن

وأضاف حسن، أن اللجان الانتخابية في المركز تشهد تزاحمًا شديدًا، حيث تتوافد الناخبون بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم. وأوضح أن هذا التوافد الكبير يعكس الوعي السياسي العالي للمواطنين واهتمامهم الكبير بالمشاركة في العملية الديمقراطية.

وأشار حسن، إلى أن اللجان الانتخابية قد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة الناخبين والعاملين باللجان. وقد تم توفير المساحات الكافية وتنظيم الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما تم توفير الكمامات والمعقمات للجميع.

وأشار إلى أنه تم تقديم كل التسهيلات للمواطنين للتصويت بسهولة، مثل زيادة عدد اللجان الانتخابية وتوزيعها بشكل مناسب في المناطق السكانية، وتجهيز اللجان بما يلزم من ورق تصويت ومستلزمات أخرى.

وتعتبر مشاركة الناخبين بنسبة 60% في وقت مبكر من العملية الانتخابية في مركز أسيوط إشارة إيجابية لرغبة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في المجالس التشريعية. وتعكس هذه النسبة العالية الثقة التي يتمتع بها النظام الديمقراطي في مصر ورغبة المواطنين في التأثير في صنع القرار السياسي.

مع استمرار العملية الانتخابية، من المتوقع أن يزداد عدد الناخبين الحاضرين في اللجان الانتخابية، كما يتوقع أن تزداد الحماسة والإقبال على المشاركة السياسية. وتعتبر هذه المشاركة القوية بالتصويت دليلاً على الاستقرار السياسي في البلاد والرغبة في تحقيق التغيير وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرارات.

وفي ختام تصريحه، أعرب حسن عن تفاؤله الكبير بنجاح العملية الانتخابية في مركز أسيوط وتمنى أن يستمر الناخبون في الحضور والمشاركة، وأن يتم اختيار من يستحق التمثيل السياسي ويعبر عن تطلعات وآمال المواطنين.