رئيس محكمة شمال أسيوط: أنتهت عملية التصويت لليوم الثاني لانتخابات رئاسة الجمهورية

انتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في ثاني يوم من فتح لجان الاقتراع، حيث أغلقت اللجان أبوابها بعد إكمال المواطنين الذين حضروا الاقتراع عملية التصويت وإدلاء أصواتهم.

تم فتح اللجان الانتخابية لمدة يومين لتمكين جميع المواطنين المؤهلين في التصويت. تم توفير بيئة آمنة وشفافة ليتمكن الناخبون من التصويت بكل سهولة وموثوقية.

خلال اليومين الماضيين من التصويت في محافظة أسيوط، شهدت لجان الاقتراع إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين. بدأت عملية التصويت يوم أمس الموافق 10 ديسمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجاري

أبدى المستشار نادي عبد الحفيظ، رئيس محكمة شمال أسيوط ورئيس لجنة متابعة الانتخابات، رضاه عن سلسلة العمليات الانتخابية وتنظيمها حتى الآن. وأشاد بالاهتمام الكبير الذي أبداه الناخبون في المشاركة في هذه العملية الحيوية لتحقيق مستقبل مزدهر للمحافظة.

وأوضح المستشار نادي أن لجان المحافظة كانت مستعدة جيدًا لاستقبال الناخبين وتوفير الظروف الملائمة لهم لممارسة حقهم الديمقراطي. وتم تجهيز اللجان بكافة المستلزمات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، بما في ذلك فحص الهوية والتصويت السري.