محافظ الغربية يتفقد محيط لجان الانتخابات الرئاسية بطنطا وقطور

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة الغربية، حيث قام المحافظ بجولة ميدانية لتفقد محيط وعدد من لجان مركزي طنطا وقطور .



وتفقد المحافظ، لجان المغتربين بطنطا بمدرسة أم المؤمنين وبمحطة سكة حديد طنطا،وتابع المحافظ جولته بمركز ومدينة قطور حيث تفقد لجان (الإدارة الزراعية، مدرسة الأمل للصم والبكم، مدرسة المشد الابتدائية، لجنة مركز شباب قطور، لجنة معهد فتيات الثانوي بدماط، مدرسة سملا الإعدادية، مدرسة سملا الابتدائية، مدرسة اميوط الابتدائية).

وحرص محافظ الغربية، خلال تفقده على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية. والتقى محافظ الغربية عددا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجها الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف.

وأشاد محافظ الغربية، بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والتي تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعي ومنظم دون أي معوقات، مما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة. مشيدا بالوعي الجماهيري لدى المواطنين والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات مثمنا دور الشباب والمرأة الواضح في العملية الانتخابية، مضيفا أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.

وأكد المحافظ، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستوري على كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل، حيث وجه الدعوة لكل المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام الذي يمثل مرحلة مهمة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.



وأوضح أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

وأشاد رحمي بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.

وخلال متابعة المحافظ، حرص الشباب والأهالي على التقاط الصور التذكارية معه، مشيرا إلى أن اللجان تشهد حشدا كبيرا من قبل الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة دائما في كافة الاستحقاقات الدستورية.

الجدير بالذكر ان محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

وأشار المحافظ طارق رحمي، إلى أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي قامت بإطلاق حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.



يذكر أن الانتخابات في محافظة الغربية، تجرى داخل 693 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، لاستقبال نحو 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، من بينهم 16 مقرا مخصص للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.