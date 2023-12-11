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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الخارجية: شراكة راسخة بين مصر والأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين

السفير أحمد أبو
السفير أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن هناك شراكة ممتازة وراسخة بين مصر والأمم المتحدة في الجهود المتواصلة لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.

وأضاف السفير أبو زيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن مصر لا تدخر أي جهد لمواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى لضمان توصيل المساعدات الكافية والمستدامة إلى غزة.

وجاءت تصريحات أبو زيد تعليقا على زيارة وفد من مجلس الأمن للعريش ومعبر رفح للاطلاع على جهود مصر لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

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