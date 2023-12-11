جامعة العريش تُشارك في العرس الانتخابي

أدلى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، بمدرسة الشهيدة سلمى الابتدائية بالعريش، والتي تبدأ اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

ودعا رئيس جامعة العريش، المصريين إلى المشاركة الفاعلة في ما وصفه بالعرس التاريخي الكبير الذي يبعث برسالة إلى الدنيا كلها وسط إطار من الحرية التامة، ودون أي إجبار.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أنه حرص على الانتخاب باليوم الأول لأنه واجب وطني، وأن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد خلف قيادتها السياسية "، وشدد رئيس جامعة العريش، على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تُعد إسهامًا في بناء الوطن .

وأضاف رئيس الجامعة إن إدارة الجامعة وفرت كافة السبل للموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة حيث خصصت أتوبيسات لنقل منتسبي الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان، ولجان المغتربين لتسهيل مهمة الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في اختيار رئيس مصر.

كما نظم طلبة جامعة العريش مسيرة حاشدة أثناء تحركهم للإدلاء بصوتهم، وحمل الطلبة الأعلام يتقدمهم الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وهتف شباب جامعة العريش بصوت واحد تحيا مصر.