عاجل
الخارجية: شراكة راسخة بين مصر والأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين محمد الكردي منسق عام الجيزة بحملة عبد السند يمامة: إقبال المواطنين يحمل دلالات إيجابية سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتجهز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ابراهيم ضيف | .. مشهد الناخبين في اليوم الثاني ما يؤكد وعي المواطن المصري

ابراهيم احمد عبدالحميد
ابراهيم احمد عبدالحميد

لقطات من اليوم الثاني الانتخابات الرئاسية 2024 بقري الدقهلية  ... 


قال ابراهيم احمد عبدالحميد عبدالله ابراهيم وشهرتة «ابراهيم ضيف» أحد أبناء الدقهلية البارزين ان توافد الناخبين  على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني علي التوالي والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً من الناخبين وهو ما يؤكد وعي المواطن المصري بالحفاظ على مقدرات وطنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية. 
وكانت هذه اللقطات من بعض قري الدقهلية ومركز المنصورة، النسيمية وطناح وميت محمود وميت لوزة وشها وجديدة الهالة وميت سلسيل، علي أن يتم 
استكمال الاستحقاق الرئاسي الذي نراه غير مسبوق بهذا الشكل.

 

الجريدة الورقية