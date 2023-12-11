ابراهيم ضيف | .. مشهد الناخبين في اليوم الثاني ما يؤكد وعي المواطن المصري

لقطات من اليوم الثاني الانتخابات الرئاسية 2024 بقري الدقهلية ...



قال ابراهيم احمد عبدالحميد عبدالله ابراهيم وشهرتة «ابراهيم ضيف» أحد أبناء الدقهلية البارزين ان توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني علي التوالي والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً من الناخبين وهو ما يؤكد وعي المواطن المصري بالحفاظ على مقدرات وطنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وكانت هذه اللقطات من بعض قري الدقهلية ومركز المنصورة، النسيمية وطناح وميت محمود وميت لوزة وشها وجديدة الهالة وميت سلسيل، علي أن يتم

استكمال الاستحقاق الرئاسي الذي نراه غير مسبوق بهذا الشكل.