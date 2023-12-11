دراسة تحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية

حذر مجموعة باحثون أجنبيون من أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية قد يدمر جهاز المناعة.

أضرار الإفراط في المضادات الحيوية

وأثبت العلماء أن الاستخدام المستمر للمضادات الحيوية لا يمكن أن يكون مفيدًا للجسم فحسب، بل قد يضر به أيضًا بشكل خطير، كما ثبت سابقًا أنه عند استخدام المضادات الحيوية، يطور الجسم مقاومة لأنواع معينة من البكتيريا والفيروسات، حيث أن هذه البكتيريا، تحت جرعة صغيرة من الدواء، تتحور وتصبح مقاومة للتأثيرات.

وهذه مشكلة خطيرة يحاربها الأطباء بنشاط، ولكن دون جدوى حتى الآن، ويبحث الأطباء الآن عن مضادات حيوية أقوى من أي وقت مضى لحماية الناس من الأمراض التي كانت المضادات الحيوية تحميهم في السابق.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت الآن أن المضادات الحيوية لها خطر آخر - فالاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يدمر جهاز المناعة، ويؤدي غزو البيئة المعوية بالمضادات الحيوية إلى إضعاف جهاز المناعة ونتيجة لذلك، يصبح الجسم عرضة لأنواع مختلفة من الفيروسات ونتيجة لذلك قد يعاني الإنسان لأن جسده يضعف ويصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه.

وهكذا أثبت الأطباء خطورة الاستخدام الطائش للمضادات الحيوية، ويقولون إن مثل هذه الأدوية يجب ألا تستخدم إلا تحت إشراف متخصصين حتى لا نخطئ في الجرعة ولا نضر بالشخص.

خلاف ذلك، قد يتم كسر حاجز الأمعاء، الذي يحمي بشكل فعال جسم الإنسان من الكائنات الحية الدقيقة الخطرة، الأمر الذي من شأنه أن يقوض صحة الشخص بأكملها.