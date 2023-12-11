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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

علاقة أضواء الشوارع بسرطان الثدي.. أطباء يوضحون

مخاطر إضاءة الشوارع
مخاطر إضاءة الشوارع على النساء

توصلت دراسة حديثة إلى أن إضاءة الشوارع تساهم في إصابة النساء بمرض سرطان الثدي.

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مخاطر إضاءة الشوارع على النساء

وتبين أن هناك علاقة بين الضوء الذي تتعرض له النساء وعدد مرات الإصابة بسرطان الثدي، تلعب الإضاءة دورًا رئيسيًا في هذا الأمر.

قام الباحثون بتحليل العوامل المختلفة التي أثرت على خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي وتم تقييم كل من العمر والبيئة والعوامل الأقل تقليدية، ونتيجة لهذه الدراسة، أثبت العلماء وجود علاقة مباشرة بين عدد مصادر إضاءة الشوارع وخطر الإصابة بالسرطان في ثدي الأنثى.

وهكذا توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن خطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى بين ممثلي الموقد الجميل الذين يعملون في المساء والليل، ومثل هؤلاء السيدات يقضين الكثير من الوقت تحت الإضاءة الاصطناعية، مما يؤثر على صحتهن ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14%.

قام العمل بتحليل معلومات حول 110.000 امرأة للفترة 1989-2013، اتضح أن الضوء له تأثير قوي بشكل خاص على صحة المرأة والأمر كله يتعلق بالهرمونات. 

ويؤدي الروتين اليومي غير الصحيح إلى خلل هرموني، مما يؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي ولذلك، من المهم جدًا بالنسبة للمرأة اتباع الروتين اليومي الصحيح والنوم ليلاً والعمل أثناء النهار.

ويقول العلماء إن هذا الاكتشاف سيسمح لنا بفهم طبيعة السرطان لدى النساء بشكل أفضل. وهذا قد يساعد في منع حدوث السرطان.

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