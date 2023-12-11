ياسين بوبو يحصل على جائزة أفضل حارس في أفريقيا

حصل الحارس المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي على جائزة أفضل حارس في القارة السمراء الممنوحة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وساهم ياسين بوبو في وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالك 2022 في إنجاز تاريخي ير مسبوق لأسود الأطلس والكرة الأفريقية بصفة عامة.

وتشهد جائزة أفضل لاعب أفريقي منافسة شرسة بين كل من محمد صلاح نجم ليفربول وأشرف حيكيمي نجم باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي.

ينطلق حفل جوائز الأفضل في أفريقيا جوائز كاف 2023 اليوم الاثنين عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات.

وينافس الأهلي على 4 جوائز في حفل الاتحاد الأفريقي للكشف عن الأفضل في عام 2023 ويحضر طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن النادي الأهلي حيث يدخل في منافسة قوية على لقب أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023، مع ناديي الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى، كما ينافس محمد الشناوي على جائزة أحسن حارس مرمى في القارة الإفريقية.

وينافس بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة وينافس هدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على لقب أفضل هدف.