إقبال كثيف من الناخبين بلجنة الوافدين بنادى المنيا الرياضى

شهدت لجنة الوافدين بنادى المنيا الرياضى ، اقبالا كثيفا من الناخبين على لجنة الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في الساعة الأخيرة ،وذلك للناخبين خارج نطاق بندر ومركز المنيا .

واقبل العديد من الطلاب والطالبات المغتربين ، والعديد من المواطنين على اللجنة منذ الصباح الباكر حتى نهاية اليوم للإدلاء بأصواتهم ، وعلى صعيد آخر فقد قام العديد من المشاركين بالمسيرة ، التى قادها محافظ المنيا من مبنى المحافظة ، حتى نادى المنيا الرياضى بالتصويت الإنتخابي داخل اللجنة ، ونظم شباب ylyمتطوعين وزارة الشباب والرياضة ، بتنظيم الناخبين للدخول للإدلاء بأصواتهم بجانب العديد من الكيانات الشبابية.

من جانب آخر شهد مركز شباب دماريس بالمنيا ، إقبالا كبيرا من الناخبين بقرية دماريس بمركز المنيا، حيث اقبل الناخبين للإقتراع منذ الصباح الباكر على اللجان، وشهد ذلك تواجد العاملين بالمركز والمتطوعين لمساعدة الناخبين.