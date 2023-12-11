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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إقبال كثيف من الناخبين بلجنة الوافدين بنادى المنيا الرياضى

لجنة الوافدين بالمنيا
لجنة الوافدين بالمنيا

شهدت لجنة الوافدين بنادى المنيا الرياضى ، اقبالا كثيفا من الناخبين على لجنة الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤  في الساعة الأخيرة ،وذلك للناخبين خارج نطاق بندر ومركز المنيا .

واقبل العديد من الطلاب والطالبات المغتربين ، والعديد من المواطنين على اللجنة منذ الصباح الباكر حتى نهاية اليوم للإدلاء بأصواتهم ، وعلى صعيد آخر فقد قام العديد من المشاركين بالمسيرة ، التى قادها محافظ المنيا من مبنى المحافظة ، حتى نادى المنيا الرياضى بالتصويت الإنتخابي داخل اللجنة ، ونظم شباب ylyمتطوعين وزارة الشباب والرياضة ، بتنظيم الناخبين للدخول للإدلاء بأصواتهم بجانب العديد من الكيانات الشبابية.

من جانب آخر شهد مركز شباب دماريس بالمنيا ، إقبالا كبيرا  من الناخبين بقرية دماريس بمركز المنيا، حيث اقبل الناخبين للإقتراع منذ الصباح الباكر على اللجان،  وشهد ذلك تواجد العاملين بالمركز والمتطوعين لمساعدة الناخبين.

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