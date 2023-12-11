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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب المغربي الأفضل في قارة إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

حصل المنتخب المغربي على جائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا، وذلك خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” خلال العام الجاري 2023، والمُقام بالمملكة المغربية.

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صن داونز النسائي أفضل نادي إفريقي

جاء تتويج المنتخب المغربي بجائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا، بعد المستويات المميزة التي قدمها أسود الأطلس في بطولة كأس العالم 2022 الماضية بقطر.

وحصلت المغرب على المركز الرابع في المونديال الماضي، بعدما تغلب على منتخبات قوية وكبيرة كالمنتخب البرتغالي ونظيره الإسباني.

في سياق متصل، حصل اللاعب لامين كامارا على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا خلال حفل الكاف.

بينما حصل الأهلي على أفضل نادي في قارة إفريقيا، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على نظيره الوداد المغربي في المباراة النهائية.

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