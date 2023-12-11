ملكة جمال العالم فى فنادق «صن رايز» بشرم الشيخ

تستمر فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم «ميس انتركونتيننتال» فى دورتها الواحد وخمسين والتى تقام فى سلسلة فنادق «صن رايز» بشرم الشيخ للأسبوع الثانى على التوالى.

بدأت المسابقة فى نهاية شهر نوفمبر الماضى وبالتحديد يوم ٢٩ من الشهر ومستمرة حتى الآن حتى حفل الختام المخطط انعقاده يوم الجمعة ١٥ ديسمبر ايضا مع «صن رايز» والذى سيكون حفلًا ضخمًا يروج للسياحة فى مصر ومدنها الخلابة وستعلن فى نهايته الفائزة بلقب ملكة جمال العالم «ميس انتركونتيننتال».

تقام المتسابقات وإدارة المسابقة فى فندق «صن رايز رمال ريزورت» الواقع فى خليج نصرانى المشهور عالميا كواحد من أفضل بقاع رياضة الغوص، واستمرت فعاليات هذين الأسبوعين بين زيارات يومية لفنادق «صن رايز» فى شرم الشيخ ومن ضمنهم فندق «وايت هيلز ريزورت» أفخم فنادق المدينة وافخمها فى المدينة وفندق «ميراكى ريزورت» اجدد فنادق المجموعة.

هذا بالجانب إلى زيارة والتنزه فى اجدد مشروعات «صن رايز» وهى «اوسبراي» الواقع فى محمية «رأس محمد» الشهيرة ويجمع متحف البحر «سى ميوزيام» بالجانب إلى الاكلات العالمية و«تل اڤينيو» الواقع فى «خليج القرش» ويجمع مطعم «اورتاكوي» التركى ومحلات متعددة. يحدث ذلك بالتزامن مع الحفلات الليلة اليومية التى تتبنى الطباع المختلفة وتنشر الثقافات المتعددة فى جميع تفصيلاتها.