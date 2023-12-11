ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺳﻴﺎﺣﻰ اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻰ ﻣﺼﺮى ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ روﻣﺎﻧﻴﺎ

لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس

تعد السياحة العلاجية أو الاستشفائية واحدًا من أهم أنواع السياحة، المنتشرة فى جميع بلدان العالم، حيث يبحث عنها الأشخاص بغرض الرعاية الطبية، للعلاج أو الاستجمام فى المنتجعات الصحية فى مختلف بقاع العالم، للتخلص من بعض الألم والمشكلات الصحية تحت تأثير العوامل الطبيعية الموجودة فى البيئة التى توفر العلاجات الطبيعية القائمة على الموارد الطبيعية، مثل ينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة.

وتعتبر مصر من الدول التى تشتهر باحتوائها على العديد من المزارات السياحية التى تحتوى على العديد من الخدمات العلاجية بجودة عالية ورعاية صحية متميزة. وتشتهر مصر منذ القدم بسياحتها العلاجية بسبب عيونها وأنهارها والمياه الجوفية والمياه المعدنية، وأيضاً بسبب تربتها التى تحتوى على العديد من المواد لعلاج العديد من الأمراض، فهناك العديد من ينابيع الكبريت فى مصر التى تحتوى على معادن كيماوية، مثل نبع كليوباترا وبير وحيد فى واحة سيوة، والتى تتجاوز وحدها نسبة جميع نوابض الكبريت المعدنية فى العالم، والتى تعد من أهم مميزات السياحة العلاجية فى مصر.

وتطمح مصر كوجهة سياحية إلى الاستثمار والنمو كقطاع سياحة علاجية مستقر للحفاظ على العائدات من النقد الأجنبى ويعزز ميزتها التنافسية كمقصد سياحى.

وهو ما شجع مؤخرًا رجل الأعمال والخبير السياحى مطيع إسماعيل، عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء والمالك لفنادق كونكورد السلام، إلى الاستثمار فى هذا النمط السياحى المهم الذى يولى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، وبعد دراسة جيدة للمشروع استمرت لمدة عام وبدعم من اللواء خالد فودة محافظ جنوى سيناء واهتمامه الشديد بالسياحة الصحية، تم التعاقد مع دولة روماتيا من خلال مصحة «أنا أصلان» وهى من أشهر المصحات الاستشفائية، لتكون مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تقدم هذا النمط السياحى المهم لما يدرة من عملة صعبة للاقتصاد المصرى.

وخلال المؤتمر الذى عقد لتوقيع عقد اتفاق بين مجموعة «أنا أصلان» الرومانية ومجموعة فنادق كونكورد السلام، والذى شهده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واوليفيا تودران سفيرة دولة رومانيا فى مصر، وغادة شلبى نائب وزير السياحة، والدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية وسيرجيو باندا مدير مجموعة «أنا أصلان»، ومطيع إسماعيل رئيس مجلس إدارة مجموعة كونكورد السلام فى مصر لتدشين إنشاء أكبر منتجع سياحى علاجى أسوة بالمنتجعات العلاجية التى أنشأتها المجموعة فى رومانيا، أكد محافظ جنوب سيناء أن الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالسياحة العلاجية فى مصر، وتسخير كافة المقومات الطبيعية المصرية من توافر المياه الكبريتية والرمال ذات الفوائد العلاجية الكبرى فى مصر، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة العلاجية يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية بشكل كبير.

وأوضح اللواء فودة، أنه فى إطار هذا الاهتمام تم عقد عدد من المؤتمرات التحضيرية تمهيدًا لانطلاق مؤتمر السياحة العلاجية المزمع انعقاده مارس المقبل فى مدينة السلام شرم الشيخ، كما أنه تم تنظيم عدد من الزيارات لعدد من الدول الأخرى للاطلاع على أحدث السبل والوسائل المتطورة المتعلقة بقطاع السياحة العلاجية، والاستفادة من التجارب والخبرات والأفكار المتطورة والمختلفة حول العالم، وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار فى هذا القطاع المهم.

وأشار «فودة» إلى أن هذا الاهتمام أسفر عن توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة «أنا أصلان» فى مصر ومجموعة كونكورد السلام لإنشاء منتجع سياحى علاجى كبير يقوم على المقومات السياحية العلاجية المصرية الطبيعية والعمل على الاستفادة منها، وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل الحديثة لخدمة هذا القطاع.

ومن جانبها قالت سفيرة دولة رومانيا فى مصر إن هناك علاقات تاريخية وطيدة تربط بين مصر ورومانيا، وتعاونًا كبيرًا فى شتى المجالات والقطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه من نتائج هذا التعاون هو الاتفاق الذى يتم توقيعه الآن بين أنا أصلان الرومانية ومجموعة كونكورد المصرية، وكذلك اتفاقية التآخى بين مدينة شرم الشيخ ومدينة سينايا الرومانية والتى شهدت طفرة كبيرة وتقدم فى الآونة الأخيرة والتى أسهمت فى توافد السياحة الرومانية إلى مصر بشكل كبير، وهو ما نتطلع إلى تعزيزه بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.

كما شهدت توقيع البروتوكول غادة شلبى نائب وزير السياحة بحضورها نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأشادت فى كلمتها بهذا الاتفاق الذى تم توقيعه بين أنا أصلان الاستشفائى ومجموعة كونكورد وهى أكبر المؤسسات العالمية التى تعمل فى هذا المجال، كما أكدت أن الوزارة مهتمة اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة الصحية، وإننا نعمل الآن على وضع تصور كامل لهذا القطاع حتى نضعه على الخريطة التسويقية للسياحة الخارجية.

وثمنت نائب وزير السياحة،على اختيار مصر لهذا المشروع الهام الذى سيسلط الضوء على إمكانيات المقصد السياحى المصرى فى مجال السياحة الاستشفائية بجانب المنتجات السياحية الغنية والفريدة التى تزخر بها مصر، مشيرة إلى الجهود المتواصلة التى تبذلها الوزارة لتعزيز السياحة الاستشفائية، وذلك فى ظل الإمكانات المختلفة التى تمتلكها مصر وباعتبار السياحة الاستشفائية منتجًا سياحيًا يستقطب شريحة مميزة من السائحين من كافة أنحاء العالم.

وأضافت أن مصر تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية مثل ينابيع المياه المعدنية والمياه الكبريتية والرمال الساخنة إلى جانب المناخ المناسب، لافتة إلى أن هذه الموارد تنتشر فى العديد من الأماكن فى جميع أنحاء مصر.

أشارت إلى ما تقوم به الوزارة من دراسة لكافة إمكانيات السياحة الاستشفائية فى مصر لتطوير هذا المنتج بالإضافة إلى دراسة وضع استراتيجية شاملة توضح الإجراءات والإرشادات الواجب تنفيذها لتهيئة البيئة المناسبة لتطويره لتصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال، وأوضحت أن الإجراءات الحالية هى تمهيد لوضع خارطة طريق متكاملة لجذب الاستثمارات فى هذا النمط من خلال خطة متكاملة يتم إعدادها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وبالاستعانة بواحدة من كبريات بيوت الخبرة المتخصصة فى هذا المجال، لافتة إلى أن السائح الذى يأتى لهذا المنتج يقضى فترة إقامة طويلة ثم يعاود المجىء لاستكمال الاستشفاء لذلك يعتبر سائحًا متكرر الزيارة.

وأشارت إلى أنه تم عقد لقاءات مع سفراء الدول الرائدة فى مجال السياحة الاستشفائية للاستفادة من تجارب دولهم فى هذا المجال وللتعرف على الآليات والضوابط المتبعة فى هذه الدول للبدء من حيث انتهى الآخرون لتعظيم هذا النمط السياحى.

وفى نهاية كلمتها تطرقت نائب الوزير للحديث عن آخر التطورات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تحقق السياحة المصرية رقمًا غير مسبوق بنهاية العام الجارى.

ومن جانبه وجه الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، الشكر لمحافظ جنوب سيناء لإصراره على تنفيذ مؤتمر السياحة العلاجية مارس القادم، برعاية الرئيس، كما وجه الشكر للقائمين على المشروع « أنا اصلان» مؤكدًا أن حجم التداول للسياحة الاستشفائية فى العالم هو مصدر قوى للعملة، معربًا عن املة فى عمل منظومة للسياحة الصحية فى مصر، مشيرًا إلى حجم تداول السياحة الصحية فى العالم بلغ ٩٨ مليون دولار، ومتوقع الوصول فى عام ٢٠٣٩ إلى ١٣٩ مليون دولار.

وأشار مستشار وزير الصحة إلى أن السياحة الاستشفائية تمثل% 40

ومصر تتمتع بإمكانيات حباها بها الله فلدينا ١٣٥٦ عين كبريتية،ولدينا ٦٠٪؜ من الرمال السوداء الموجودة فى العالم تعالج الكثير من الأمراض المستعصية غير القابلة للعلاج بالأدوية.

وطالب مستشار وزارة الصحة بضرورة وجود منصة إلكترونية للسياحة العلاجية فلدينا مستشفيات وأطباء على مستوى متميز، لنوضح أن كل ما يحتاجه المواطن فى العالم موجود موجود فى مصر، لتكون المنصة نافذة العالم علينا، والى جانب ذلك يتوافر وسائل مواصلات ميسرة كالطائرات سرعة الوصول إلى مناطق الاستشفاء، وتوفير فنادق جيدة وهذا لا يتطلب فنادق فئة الخمسة نجوم، ولكن فنادق على مستوى عال من النظافة، وأن يتمتع العاملون فى مركز الاستشفاء بمستوى جيد من الخبرة، مطالبًا بالتعاون مع وزارة السياحة لدراسة السياحة الاستشفائية والعلاجية، لوضع قواعد لهذة المراكز، ونحن كوزارة صحة لدينا المستشفيات، ولكن ينقصنا سيستم للمناطق الاستشفائية وفى انتظار قواعد لرصد مناطق الاستشفاء لنكون دولة رائدة فى هذا المجال.

وقال رجل الأعمال مطيع إسماعيل، مالك مجموعة فنادق مونكورد السلام، فكرة المشروع جاءت خلال زيارة اللواء خالد فودة مخافظ جنوب سيناء لدولة رومانيا مع عدد من المستثمرين، لتوقيع اتفاقية توأمة مع محافظ إحدى المدن الرومانية، وتخلل الرحلة زيارة لمصحة «أنا اصلان» ومن خلال لقاء العاملين بها والاستماع إلى ماتقوم به المصحة فأعجبت بالفكرة، لأنها تعمل على علاج الشيخوخة والوزن، فقررت تنفيذ الفكرة من خلالهم فى مصر، فى ظل اهتمام الرئيس بالسياحة الصحية والعلاجية، خاصة أن هذا المشروع مهم ويفيد الاقتصاد المصرى جدًا. وتابع.. قررت التواصل معهم وبالفعل تم الاتفاق على تنفيذه فى مصر والاستعانة بأصحاب الخبرة العالمية فى هذا المجال المهم، وتم توقيع البروتكول ليكون أول مشروع لمصحة «أنا اصلان» فى مصر والأول فى الشرق الأوسط، وحاليًا وندرس معهم الآن عدة اماكن ليكون المشروع متضمنًا خدمة فندقية عالية.

وأكد «مطيع» أن هذا المشروع يخدم السياح القادمين من دول أوروبا فى نطاق مسافة أربع ساعات وخلال رحلاتهم لزيارة معالم مصر السياحية، إلى جانب الدول العربية والمصريين، وهذا المشروع يدخل ضمن مؤتمر السياحة العلاجية الذى يقام فى شرم الشيخ مارس القادم، موجهًا الشكر للرئيس والدولة لدعمها لتنمية للسياحة العلاجية.

وعلى هامش توقيع البروتكون أكد رجل الأعمال المهندس تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن مصر دولة غنية بالمقومات الطبيعية التى حباها بها الله وتوقيع هذا البروتكول خطوة مهمة جدا لجذب اعداد من السياح سواء الاجانب أو العرب والمصريين لهذا النمط السياحى المهم معربًا عن أمله أن يكون هذا البروتكول بداية لتعاون أكبر بين مصر ورومانيا فى مجال السياحة.

ووجه رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء الشكر للدولة المصرية لما تقدمة من اهتمام كبير لتنمية ودعم للسياحة الصحية والعلاجية فى ظل توجيهات الرئيس وامتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانات التى تضعها فى مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

لافتًا إلى أن مصر تشتهر منذ القدم بسياحتها العلاجية بسبب عيونها وأنهارها والمياه الجوفية والمياه المعدنية، وأيضاً بسبب تربتها التى تحتوى على العديد من المواد لعلاج العديد من الأمراض، وتحظى مصر بأماكن متنوعة ومتعددة يمكن لطالبى السياحة العلاجية قصدها.