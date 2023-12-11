في الساعات الأخير .... توافد كثيف من الناخبين للإدلاء باصواتهم بالمنيا

شهدت لجان الإنتخاب بمحافظة المنيا ، ومراكز الشباب والأندية لليوم الثاني علي التوالي ، توافد أعداد كثيفة من الناخبون للإدلاء بأصواتهم اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 ، خلال عملية التصويت الإنتخابي للإنتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر .

والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري ، لإختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، وقد توافد الناخبين على لجان الإقتراع المحددة ، وعددها ٥٨٦ لجنة فرعيه ، منها ، لجنة بمركز شباب دماريس بالمنيا ، ولجنة الوافدين بنادى المنيا الرياضى ، وثلاث لجان فرز بمركز شباب سمالوط ، ونادى بنى مزار ، ومركز شباب العدوة ، وقد اقبل عدد كبير من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم.

وأتاحت الهيئة الوطنية للإنتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين ، خلال الأيام الثلاثة ، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا ، وينتهي في التاسعة مساء يوميا ، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة ، وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية ، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الإقتراع ، و السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ، و يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول ،وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه ، من واقع أصل بطاقة الرقم القومي ، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي ، أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي ، يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، و بتوجيهات الدكتورة مندى عكاشة وكيل وزارةالشباب والرياضة بالمنيا .