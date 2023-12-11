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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

في الساعات الأخير .... توافد كثيف من الناخبين للإدلاء باصواتهم بالمنيا

الحشود
الحشود

شهدت لجان الإنتخاب بمحافظة المنيا ، ومراكز الشباب والأندية لليوم الثاني علي التوالي ، توافد أعداد كثيفة من الناخبون للإدلاء بأصواتهم اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 ، خلال عملية التصويت الإنتخابي للإنتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر .

 

والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري ، لإختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، وقد توافد الناخبين على لجان الإقتراع المحددة ، وعددها ٥٨٦ لجنة فرعيه ، منها ، لجنة بمركز شباب دماريس بالمنيا ، ولجنة الوافدين بنادى المنيا الرياضى ، وثلاث لجان فرز بمركز شباب سمالوط ، ونادى بنى مزار ، ومركز شباب العدوة ، وقد اقبل عدد كبير من الشباب والفتيات للإدلاء بأصواتهم.

 

وأتاحت الهيئة الوطنية للإنتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين ، خلال الأيام الثلاثة ، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا ، وينتهي في التاسعة مساء يوميا  ، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة ، وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية ، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الإقتراع ، و السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ، و يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول ،وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة. 

 

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه ، من واقع أصل بطاقة الرقم القومي ، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي ، أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي ، يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، و بتوجيهات الدكتورة مندى عكاشة وكيل وزارةالشباب والرياضة بالمنيا .

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