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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فقد الثقة وحان الوقت لاستبداله

يائير لابيد رئيس
يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية

قال يائير لابيد، رئيس المعارضة الإسرائيلية، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقدت الثقة في النظامين الأمني والاقتصادي؛ وذلك بحسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو فقدت ثقة غالبية الإسرائيليين والعالم بعد شهرين من الحرب على غزة.

في وقت سابق، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية عن أن الوقت حان لاستبدال نتنياهو، وأنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل فقدت الثقة في نتنياهو ويجب إقالته.

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