صن داونز النسائي أفضل نادي إفريقي

حصل صن داونز على جائزة أفضل فريق نسائي إفريقي خلال جائزة حفل الاتحاد الإفريقي المقامة حاليًا في المملكة المغربية لهذا العام 2023.

ويشهد الحفل منافسة الأهلي على 3 جوائز، بعدما حصل الفريق الجنوب إفريقي على جائزة أفضل نادي في القارة خلال العام الجاري 2023.

ويحضر الحفل طارق قنديل عضو مجلس الإدارة بالنيابة عن النادي الأهلي حيث دخل في منافسة قوية وشرسة مع الثنائي الوداد وصن دانز، لكن الأخير نجح في تحقيق الجائزة.

في سياق متصل، يشهد الحفل منافسة قوية من بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة.

بينما يدخل هدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا سباق أفضل هدف في هذا العام.