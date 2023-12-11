شباب المنيا تسطر ملحمة فى المشاركة الفعالة بالإنتخابات الرئاسية

شهد اليوم الثاني من الإنتخابات الرئاسية ، ملحمة فى حب الوطن من الكيانات الشبابية والمتطوعين ، وشباب محافظة المنيا ، من خلال التوجه لمقرات اللجان الإنتخابية بمختلف مراكز المحافظة للمشاركة ، و الإدلاء بأصواتهم فى الواجب الوطني .

وقد شاركت بعض الكيانات الشبابية ، في الوقوف أمام اللجان الإنتخابية والتنظيم ، ومساعدة كبار السن وذوى القدرات والهمم ، فى الوصول لأماكن الإقتراع ، كذلك المساعدة في استخراج الأرقام الخاصة بالناخبين فى الكشوف ، وارقام اللجان ، فقد شارك شباب yly بصورة مميزة في التواجد والتنظيم بنادى المنيا الرياضى ، ومركز شباب دماريس ، والتى بها لجان إنتخابية ، كما شاركت كيانات سند شباب الصعيد ، شباب قادرون ، كوادر شباب المنيا ، الإتحاد الشبابى لدعم مصر ، شباب مصر والعديد من الكيانات فى المشاركة الوطنية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف وكلاء المديرية ومعاوني المديرية