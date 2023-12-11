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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

شباب المنيا تسطر ملحمة فى المشاركة الفعالة بالإنتخابات الرئاسية

الحشود الشبابية
الحشود الشبابية

شهد اليوم الثاني من الإنتخابات الرئاسية ، ملحمة فى حب الوطن من الكيانات الشبابية والمتطوعين ، وشباب محافظة المنيا ، من خلال التوجه لمقرات اللجان الإنتخابية بمختلف مراكز المحافظة للمشاركة ، و الإدلاء بأصواتهم فى الواجب الوطني .

 

وقد شاركت بعض الكيانات الشبابية ، في الوقوف أمام اللجان الإنتخابية والتنظيم ، ومساعدة كبار السن وذوى القدرات والهمم ، فى الوصول لأماكن الإقتراع ، كذلك المساعدة في استخراج الأرقام الخاصة بالناخبين فى الكشوف ، وارقام اللجان ، فقد شارك شباب yly بصورة مميزة في التواجد والتنظيم بنادى المنيا الرياضى ، ومركز شباب دماريس ، والتى بها لجان إنتخابية ، كما شاركت كيانات سند شباب الصعيد ، شباب قادرون ، كوادر شباب المنيا ، الإتحاد الشبابى لدعم مصر ، شباب مصر والعديد من الكيانات فى المشاركة الوطنية.

 

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف وكلاء المديرية ومعاوني المديرية

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