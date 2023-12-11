عاجل
الخارجية: شراكة راسخة بين مصر والأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين محمد الكردي منسق عام الجيزة بحملة عبد السند يمامة: إقبال المواطنين يحمل دلالات إيجابية سرايا القدس تستهدف آلية عسكرية وتجهز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر حماس ترفض طلب إسرائيل بزيارة الصليب الأحمر للأسرى
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشباب يهدر ركلة جزاء وفوفانا يسجل هدفا للنصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد مباراة النصر والشباب إثارة كبيرة في الدقائق الأولى من بدايتها حيث أهدر الشباب ركلة جزاء وبعد دقيقتين فقط سجل النصر هدف التقدم في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي.

يانيك كاراسكو أهدر ركلة جزاء للشباب في الدقيقة 15 وسجل الفرنسي سيكو فوفانا هدفا للنصر بعد دقيقتين فقط.

تشكيلة النصر أمام الشباب

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريك لابورت ــ علي لاجامي ــ أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش ــ سيكو فوفانا ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو ــ عبدالرحمن غريب ــ ساديو ماني

ويتبارى الفريقان لخطف تذكرة التأهل إلى نصف النهائي من بطولة كأس الملك السعودي.

وكان النصر قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه بصعوبة على الاتفاق بهدف نظيف، ويجب تجنب هذا السيناريو بتسجيل أكثر من هدف لضمان الفوز والتأهل، بينما تأهل الشباب على حساب الفتح بهدفين لهدف.

الجريدة الورقية