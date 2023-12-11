مفيد للصداع النصفي.. ‎7 فوائد لبذور الخردل

عرفت البشرية الصفات المفيدة لبذور الخردل منذ ما يقرب من 5000 عام، وتجلب بذور الخردل فوائد كبيرة للصحة والمظهر.

وتحتوي بذور الخردل على العديد من الخصائص الفريدة والسعرات الحرارية القليلة والمحتوى الغذائي العالي. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بذور الخردل بخصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة، لإنها متوفرة في إصدارات مختلفة، وتعرف أنواعا مثل الخردل الأسود والخردل الأبيض والخردل الهندي البني.

فيما يلي بعض الخيارات لاستخدام الخردل:

- زيت الخردل رائع للبشرة، لأنه يولد الحرارة.

- بذور الخردل غنية بالمغذيات - السيلينيوم (المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات) والمغنيسيوم (يخفض شدة نوبات الربو وبعض أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي)، ويساعد استخدام الخردل أيضا على خفض ضغط الدم قليلا.

- التخلص من الصداع النصفي وتوفر بذور الخردل الراحة من نوبات الصداع.

- بذور الخردل غنية بالكالسيوم والمنغنيز وأحماض أوميغا 3 الدهنية والحديد والزنك والبروتين والألياف الغذائية ويجب تضمينها في نظامك الغذائي.

- المساعدة في ضعف الشهية وهناك وصفة لأولئك الذين يعانون من نقص الشهية: اخلط بعض حبوب الخردل الأسود مع الحليب وخذ 20 دقيقة قبل الوجبات.

- بذور الخردل رائعة للهضم، لأنها تزيد من معدل الأيض في الجسم.

- استخدام الخردل مفيد للنساء أثناء انقطاع الطمث، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في النوم.