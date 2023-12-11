طلاب جامعة المنيا يحتشدون للتصويت في الإنتخابات الرئاسية

أشاد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بالمظهر المشرف والحضاري للحشود التي ضمت العديد من منتسبي الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، في أجواء وطنية، للإنطلاق للتصويت والإدلاء بأصواتهم لإختيار رئيس الدولة المصرية للسنوات الست القادمة، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابي يعكس الوعي لدى الشباب الجامعي، بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مثمناً، دورهم كسفراء للجامعة في المجتمع للتوعية، بما تشهده مصر من مشروعات تنموية ، واستمرار مسيرتها نحو التحديث والتطوير.

وأكد أن مشهد الحشود الطلابية أمام المقار الإنتخابية ، يعد شهادة حب وانتماء من جميع منسوبي الجامعة تجاه وطنهم، ويعكس التزامهم بدورهم الوطني ، في المشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية.

وتوافد اليوم في مشهد مشرف طلاب الجامعة ، يحملون علم مصر ويرددون "تحيا مصر" وهتافات وطنية ، خلال تجمعهم أمام مبنى رئاسة الجامعة ، قبل المغادرة للجان للتصويت ، من خلال ما وفرته الجامعة من تسهيلات ووسائل لنقلهم مقار لجانهم ، للتصويت بفعاليات اليوم الثاني من الإنتخابات الرئاسية 2024.