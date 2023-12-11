بث مباشر مشاهدة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

يبدأ حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2023 الممنوحة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والذي تستضيفه المغرب ويشهد حضورًا مصريا على صعيد الأندية واللاعبين.

وينافس الأهلي على 4 جوائز في حفل الاتحاد الأفريقي للكشف عن الأفضل في عام 2023 ويحضر طارق قنديل عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن النادي الأهلي حيث يدخل في منافسة قوية على لقب أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023، مع ناديي الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى، كما ينافس محمد الشناوي على جائزة أحسن حارس مرمى في القارة الإفريقية.

وينافس بيرسي تاو، مهاجم الأهلي على جائزة أحسن لاعب داخل القارة وينافس هدف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، في مرمى الهلال السوداني بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا على لقب أفضل هدف.

وتشهد جائزة أفضل لاعب أفريقي منافسة شرسة بين كل من محمد صلاح نجم ليفربول وأشرف حيكيمي نجم باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي.

ينطلق حفل جوائز الأفضل في أفريقيا جوائز كاف 2023 اليوم الاثنين عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت الإمارات.