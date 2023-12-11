سكرتير شمال سيناء يدلي بصوته في لجنة المغتربين بالعريش

أدلى اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اليوم الاثنين، بصوته في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين، إحدى لجان المغتربين في مدينة العريش.

وأكد الغندور، انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف لجان الانتخابات في شمال سيناء، مشيرًا إلي أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي إخطارات او شكاوي خلال سير العملية الانتخابية.

وأضاف الغندور، أن شمال سيناء تضم لجنه عامه بها ١١ دائرة انتخابيه موزعين على ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنه انتخابيه تضم ٧ لجان وافدين، مشيرًا الي أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

ودعا الغندور أبناء شمال سيناء بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى تظهر المحافظة بشكل مشرف، موجهًا التحية للمواطنين الذين قاموا بالتصويت خلال اليوم الأول من الانتخابات.