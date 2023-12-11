ماكتومناي يوضح موقفه من استمرار تين هاج

كشف سكوت ماكتومناي، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه من استمرار المدير الفني للفريق إيريك تين هاج، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد سكوت أن النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية تعد مسؤولية اللاعبين، مشددًا على أننا نعلم ذلك جيدًا.

وأشار إلى أن الوضع كان سامًا في بعض الأحيان مع عدد من المدربين، حيث يمتلك الفريق شخصيات كبيرة في غرفة تبديل الملابس.

تصريحات ماكتومناي

تحدث ماكتومناي في تصريحات نقلتها صحيفة "ستاندرد" الإنجليزية، حيث قال: "بالتأكيد هذه تعد مسؤولية اللاعبين قبل أي شيء، ونحن نعلم ذلك جيدًا".

وتابع: "كنا نمتلك العديد من اللاعبين الرائعين على مدار الوقت في الفريق، وحاليًا يوجد شخصيات كبيرة في غرفة الملابس".

وأكمل: "ما يحدث حاليًا ليست مجرد حالة كما هو الحال مع بعض المدربين الآخرين حيث كان الأمر سامًا بعض الشيء في بعض الأحيان".

وأردف: "لاعبي مانشستر يونايتد يدعمون المدير الفني بقوة، وهذا هو كل شيء ونهاية كل شيء".

وأوضح: "تحدثت عن ذلك في العديد من المقابلات الأخرى، وهذه هي الطريقة التي سيبقى بها الأمر، لدينا طاقم تدريب رائع أيضًا".

وأضاف: “على ما أعتقد لابد على الناس أن تفهم الأمور بشكل صحيح، ولا ينجرفون في ما يفكر فيه اللاعبون وما يقولونه خلف الأبواب المغلقة، نريد فقط أن نقدم أداءً جيدًا لنادي كرة القدم، الأمر بهذه البساطة”.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق نتائج متذبذبة خلال الموسم الحالي، مما يجعل المدرب الهولندي إيريك تين هاج يواجه خطر الرحيل عن الشياطين الحمر.