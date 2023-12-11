كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الأكثر مشاركة في الإنتخابات الرئاسية بالدقهلية

تواصل التوافد المكثف للمواطنين علي اللجان الانتخابية بالدقهلية، للإدلاء باصواتهم حيث استمرت المشاركة المكثفه لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب وكافة فئات المجتمع الدقهلاوي في التصويت باللجان الانتخابية، هذا ويستمر التصويت حتي التاسعة من مساء اليوم .

وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية بالدقهلية فى إستقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ويتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات إحترازية مشددة حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابيةوالتى تجرى على مدار3 أيام الأحدوالإثنين والثلاثاء الموافقين 10و12 و11ديسمبر بعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج.

وتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشبابوالأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجانداخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجانداخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .