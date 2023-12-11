ثقافة المنيا تناقش الحقوق الإنتخابية لذوي القدرات الخاصة

نظم فرع ثقافة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، استمرارا للإحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، وفي السياق عقد بيت ثقافة بني مزار محاضرة بعنوان "توعية الصم بدورهم في العملية الإنتخابية"

أكدت خلالها هناء الشاذلي على أهمية توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الإنتخابية، وخاصة الذين يعانون من الصمم ، مشيرة إلى ضرورة تعريف تلك الفئة بدورها الواضح في الإنتخابات، فإعاقتهم لا تحرمهم من ممارسة حقهم الإنتخابي ، وصوتهم له أهمية كبيرة كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.

وتلى ذلك تقديم نموذج محاكاة لتعريف الطلاب بمعنى الإنتخاب ، وخطوات العملية الإنتخابية، وأهمية المشاركة للتعبير عن رأيهم بحرية ، وبالتعاون مع المركز المصري لذوي القدرات الخاصة ، نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة المنيا ، عددا من الورش الفنية منها ، ورشة تصميم معلقات بخامات معاد تدويرها ، وأخرى لعمل تاج بالفوم الملون، بالإضافة ، إلى ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بألوان الخشب والفلوماستر، تلاها فقرة ألعاب ذهنية وترفيهية.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، عقد القصر محاضرة تثقيفية بعنوان "أهم المشروعات التنموية في مصر" تحدثت خلالها دكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا ، عن جهود الدولة المصرية في الآونة الأخيرة ، من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين معيشة المواطنين.

مشيرة ، إلى أن الدولة نفذت العديد من المشروعات التنموية ، في مجال الصناعات الصغيرة ، والغذائية هذا إلى جانب تحسين البنية التحتية ، ورفع مستوى الخدمات، والإهتمام بالمشروعات السكنية والتوسع العمراني ، من خلال إنشاء المدن الجديدة ومنها ، العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة ، بورسعيد، أسيوط ، ودمياط ، وغيرها.