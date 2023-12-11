انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. مشاركة غير مسبوقة من المسنين والمرضى بأسيوط

تعيش مدينة أسيوط، في مصر فترة من الانتظار والتوتر المشوب بالتشويق، حيث يترقب المواطنين بفارغ الصبر نتيجة انتخابات الرئاسة 2024. ولا يقتصر دور المواطنين في المشاركة الانتخابية على الشباب والكبار في السن فحسب، بل يشهد أيضًا مشاركة غير مسبوقة من المسنين والمرضى إن هذا الانخراط القوي من الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع يعكس حجم الوعي السياسي والرغبة في المشاركة في صناعة مستقبل البلاد

وترجع هذه الظاهرة إلى التوعية المستمرة التي يقوم بها منسقو حملات الترشح للرئاسة في مدينة أسيوط. فقد قامت فرق العمل بزيارة منزل كل شخص مريض أو مسن في المدينة لإلقاء الضوء على أهمية مشاركتهم في العملية الديمقراطية والتأكيد على أن صوت كل فرد له قيمة كبيرة وبإمكانه أن يؤثر في تحقيق التغيير الذي يطمحون إليه في المدينة.

ويعتقد البعض أن مشاركة المسنين والمرضى في الانتخابات تعتبر عائقًا أو صعبة، ولكن منسقو الحملات الانتخابية يسعون جاهدين لإزالة هذه العقبات وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم. فعلى سبيل المثال، قد يقوم أعضاء الحملة بتقديم المساعدة في التسجيل للانتخابات، وتوفير الوسائل اللازمة لنقل المرضى والمسنين إلى مراكز الاقتراع، وتوفير الترجمة اللغوية لمن يحتاجون إليها.

وان مشاركة المسنين والمرضى في الانتخابات تعتبر رمزية للتضحيات التي قدموها خلال حياتهم لخدمة المجتمع. فالمسنون شهدوا العديد من التحولات والتغييرات على مر العصور، وقد استطاعوا بذل قوى عظيمة لصنع تحسينات حقيقية في حياة الأجيال القادمة. وبالنظر إلى الغربة الاجتماعية والصعوبات التي يواجهونها يوميًا، فإن مشاركتهم في العملية الانتخابية تلقي الضوء على قوتهم وصمودهم.

وفي خضم هذه الأوقات العصيبة والتحديات التي تواجه البلاد، فإن هذه التجربة المميزة في أسيوط تشجع على الأمل وتعزز الروح الوطنية. إن تلك اللفتات الإنسانية التي تقوم بها فرق الحملات الانتخابية تؤكد أن الديمقراطية تعزز القدرة على التعاون والتضامن، وأن المشاركة الجماعية لجميع شرائح المجتمع أمر بالغ الأهمية.

ويجب أن نتذكر أن الديمقراطية ليست مجرد حق، بل إنها أيضًا مسؤولية. ومشاركة المسنين والمرضى في الانتخابات تعكس روح المسؤولية التي يتحلى بها سكان أسيوط. فهم يقدمون لنا درسًا قيّمًا في الإرادة والصمود والعزم على صنع مستقبل أفضل للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن أسيوط هي واحدة من المحافظات المصرية التي تُعاني من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعتبر من المناطق ذات الفقر المتفاقم والمعاناة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن اهتمام المواطنين في هذه المنطقة الهامشية بالانتخابات الرئاسية يعكس رغبتهم القوية في تحسين أوضاعهم والمساهمة في بناء المستقبل.

من المثير للاهتمام أيضًا أن منسقي الحملات الانتخابية يقومون بعمل تحركات إنسانية لجذب المزيد من الناخبين من هذه الفئات الضعيفة. يعتبر ذلك إشارة إيجابية تعكس التزام الحملات الانتخابية بتمثيل جميع فئات المجتمع والعمل على تلبية احتياجاتهم واهتماماتهم.

يتم التركيز في هذه الحملات على تفعيل الوعي السياسي بين المسنين والمرضى، وتقديم برامج خاصة تعزز دورهم في الحياة السياسية. فعلى سبيل المثال، يتم تنظيم جلسات نقاش ومحاضرات تعليمية لشرح أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وكيفية التصويت. كما يتم توفير المساعدة اللازمة والتسهيلات للمسنين والمرضى للوصول إلى مراكز الاقتراع وتأمين وسائل النقل الملائمة لهم.

تناقش هذه الجهود الإنسانية المثيرة للاهتمام أيضًا حق المواطنين الضعفاء في الوصول إلى المعلومات السياسية، وضرورة تأمين تجربة انتخابية عادلة وشفافة للجميع. تعود الفضل الكبير للمنسقين الذين يهتمون بضمان أن تتوفر الموارد الضرورية والمساعدة اللازمة للمسنين والمرضى من أجل تمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة وكفاءة.

على الرغم من التحديات التي تواجه الفئات الضعيفة في محافظة أسيوط، إلا أن مشاركتهم المتزايدة في الانتخابات الرئاسية 2024 تعكس إرادتهم الصلبة في المساهمة في تحقيق التغيير وبناء مستقبل أفضل. إن هذه الخطوة الجبارة تعزز التفاؤل وتعطي الأمل بتحقيق العدالة والمساواة في البلاد.

جانب من مشاركة كبار السن في الانتخابات