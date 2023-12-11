القبض على مدير بازار بالمنوفية وآخر بالبحر الأحمر بحوزتهما عملات أجنبية

ضبط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن المنوفية والبحر الأحمر، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية" بقصد الاتجار، وضبط مدير بازار بالبحر الأحمر.

بحوزتهم عملات أجنبية.. القبض على مدير بازار وآخر بالمنوفية والبحر الأحمر

كما تم ضبط مدير بازار بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرف

تسلق المواسير وسرقة .. القبض على لصوص سرقوا المواطنين في حملة أمنية بالجيزة

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة ، والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عامل لارتكابه واقعة سرقة ربة منزل بالإكراه داخل الشقة سكنها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد ، عن طريق تسلق المواسير وبحوزته هاتف محمول وخاتم ذهب متحصلات الواقعة الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وقد وجهت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

كما تم ضبط ميكانيكى مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام لارتكابه واقعة سرقة ثلاثة طلاب بالإكراه باستخدام سلاح أبيض مطواة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وبحوزته المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.