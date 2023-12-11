سقوط سائق بمخدرات في قبضة الأمن بالجيزة

ضبطت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ، سائق عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بمحافظة الجيزة، تم التحفظ علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق .

سقوط سائق بحوزته مخدرات في قبضة الأمن بالجيزة

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط سائق له معلومات جنائية حال قيادته سيارة أجرة بدائرة مركز شرطة أطفيح وبحوزته عدد 234 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة.

سقوط 6 أشخاص استدرجوا مواطن واستولوا منه على 5 ملايين جنيه بقبضة أمن الجيزة

كما كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية ، من ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة ، من تاجر تعرف على أحد الأشخاص، واتفقا على تغيير مبلغ قرابة 5 ملايين جنيه إلى عملات أجنبية، ولدى تقابلهما بإحدى المناطق بالجيزة اصطحبه بسيارة ملاكي لإحدى الفيلات بدائرة المركز وأوهمه بأنها ملكه، إلا أنه فوجئ بحضور سيارة ميكروباص ترجل منها مجموعة من الأشخاص واستولوا على المبلغ المالي الذي كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 6 أشخاص لهم معلومات جنائية، من بينهم سيدة محكوم عليها بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد، وكذا ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ على متطلباتهم الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.