رجال الدين الإسلامي والمسيحي ينظموا مسيرة مشتركة أمام مدرسة النصر الإبتدائية بأسيوط

نظمت مسيرة مشتركة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي، أمام مقر لجنة مدرسة النصر الابتدائية بمدينة أسيوط، بهدف حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة. استجابة للدعوة قام العديد من الأئمة والكهنة وقادة العمل الدعوي بالمشاركة في هذه المبادرة الهامة، تعبيرًا عن التضامن والوحدة الوطنية في مصر.

شهدت المسيرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الأهالي والمارة الذين انضموا للمشاركة والاستماع إلى الرسائل التي قدمها رجال الدين المشاركون. تم توجيه الدعوة بشكل خاص للشباب والنساء للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، بالاعتقاد بأهمية دورهم في صناعة مستقبل مصر.

تم تأكيد خلال الفعالية أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي حق وواجب وطني، وأنها تعكس التزامنا بالديمقراطية واستمرارية التنمية الشاملة في مصر. وأكد رجال الدين على أنه من خلال التصويت الحر يمكن للمواطنين أن يعبروا عن آرائهم وتطلعاتهم في مستقبل البلاد واختيار المرشح الذي يعتقدون أنه يستطيع تحقيق طموحاتهم.

تحدث العديد من المتحدثين ، بدورهم ، عن أهمية الوعي السياسي والمشاركة المجتمعية في تعزيز الديمقراطية الحقيقية، وتعزيز قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية. كما شددوا على ضرورة التفاعل مع المرشحين ودراسة برامجهم ورؤيتهم للمستقبل الوطني، بغية اتخاذ القرار الصائب عندما يحين وقت التصويت.

تأتي هذه المسيرة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي كدليل على التناغم الوطني والتعاون بين الطوائف الدينية في مصر، وتعزيزًا للقيم الديمقراطية والتعايش السلمي. فالدين يجمع، ومن خلال هذه الفعاليات يتم توحيد الجهود لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي بحرية ومسؤولية، كما يعكس الالتزام الحقيقي للجميع ببناء وطن يستند إلى قيم العدل والحرية.

مسيرة مشتركة لرجال الدين أمام مدرسة النصر الابتدائية بأسيوط

مسيرة مشتركة لرجال الدين أمام مدرسة النصر الابتدائية بأسيوط

مسيرة مشتركة لرجال الدين أمام مدرسة النصر الابتدائية بأسيوط

مسيرة مشتركة لرجال الدين أمام مدرسة النصر الابتدائية بأسيوط