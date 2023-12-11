بيان من حزب الوفد حول المشاركة الانتخابية فى السباق الرئاسى

تأكيدًا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نسبة المشاركة الكبيرة في الانتخابات الحالية، يود حزب الوفد أن يعبر عن تقديره العميق للشعب المصري العظيم على تجاوبه الواضح ومشاركته الفاعلة في هذه العملية الديمقراطية المهمة.

وتشهد البلاد حاليًا إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المقامة حتى الآن ما يقارب 45%.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات والحقيقة إن هذه النسبة المشجعة تؤكد على وعي الشعب المصري بأهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن وتعزز قوة الديمقراطية في مصر.

نحن في حزب الوفد نثمن هذا الإقبال الكبير ونؤكد أننا لم ننتهِ بعد من يومي الانتخابات، وما زالت هناك اليوم الثالث والأخير من العملية الانتخابية. وبناءً على ذلك، نتوقع زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين ومستعدون لاستقبال تلك الزيادة بتفهم وترحيب.

