نائب محافظ الغربية يتابع أعمال التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 بالمحلة

تابع الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أعمال التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 بمركز المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى و بحضور المهندس محمد السباعي نائب رئيس مركز المحلة، والمهندس تامر عبد البارى مدير إدارة بناء و تنمية القرية و قد شملت الجولة مدرسة ديرب هاشم الإعدادية المشتركة بالوحدة المحلية ميت الليت، ومدرسة عطاف الابتدائية بمحلة حسن و مدرسة السادات الثانوية، وعلى مبارك الابتدائية بنطاق وحدة دمرو و مدارس بشبيش الثانوية و إبراهيم مكاوى الابتدائية و ناصر الابتدائية بنطاق وحدة بشبيش

يذكر أن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية شهد إقبال على المقرات الانتخابية بمركز المحلة وتستمر أعمال الانتخاب لمدة ثلاثة أيام تنتهى مساء غداً