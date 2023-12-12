رئيس لجنة بالشرقية يخرج لمساعدة المرضى وكبار السن للإدلاء بصوتهم

الإنسانية أولًا

شهدت لجنة رقم 14 بمدرسة منشأة بشارة فى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لافته إنسانية، حيث حرص المستشار إبراهيم أحمد موافى رئيس اللجنة، على مساعدة سيدتين من المرضى وكبار السن، خلال الإدلاء بصوتهم الإنتخابي في الانتخابات الرئاسية.

وحرص رئيس اللجنة بالتوجه للسيدتين ومساعدتهم خارج اللجان وتسهيل كافة الاجراءات لهم لتيسير الادلاء بصوتهم الانتخابي.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية .