القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

تترقب جماهير الكرة العالمية والعربية لمشاهدة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023، والتي ستنطلق غدًا الثلاثاء بلقاء اتحاد جدة السعودي أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

ويرغب اتحاد جدة السعودي في تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد أمام الفريق النيوزيلاندي، حيث سيرغب المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مُصالحة جماهيره.

القنوات الناقلة لمونديال الأندية

ومن المقرر أن تُنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر شبكة قنواتSSC السعودية، والتي حصلت على حقوق بث مباريات المسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

يخوض 7 أندية مسابقة كأس العالم للأندية من جميع قارات العالم، فهناك 6 أندية بجانب فريق الدولة المستضيفة للمسابقة.

ويُشارك مانشستر سيتي الإنجليزي، و الأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وأوراوا ريد الياباني، بالإضافة إلى فلومينينسي البرازيلي.

ويلعب اتحاد جدة أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث سيواجه الفائز من الثنائي الأهلي المصري في ربع نهائي مونديال الأندية.