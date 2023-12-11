صلوات تلمودية وإشعال الشموع في باحات المسجد الأقصى.. ما القصة ؟

اقتحم عدد من المتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، وأدوا صلوات تلمودية واشعلوا الشموع في باحاته بمناسبة عيد "الأنوار" اليهودي.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام المتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية، مقطع فيديو يظهر إشعال عدد من المتطرفين الإسرائيليين شموعا داخل باحات المسجد الأقصى، فيما يعرف بعيد "الحانوكاه".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة.