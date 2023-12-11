رئيس أكاديمية البحث العلمي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية المتواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي حرصه الشديد على المشاركة بالانتخابات، ودعا كل زملائه من مجتمع البحث العلمي المصري بالنزول للانتخابات واختيار من يرونه مناسباً.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي أن لديه أسباب موضوعية في اختيار مرشحه تتمثل في بسط الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة العربية وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال واستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة التي نتمناها لأبنائنا وبناء قواعد سياسية وحزبية شابة ودعم الأحزاب المصرية لتكون قادرة على تفريخ جيل من قيادات المستقبل واستكمال وجنى ثمار المشروعات القومية الكبرى ومزيداً من الدعم الأدبي والمادي للعلم والعلماء.

ودعا صقر جميع العاملين بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفروعها بالأقاليم المصرية على المشاركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبار أن التصويت واجب وطني وحق دستوري، وأن هناك تيسيرات كبيرة لمساعدة الموظفين في الإدلاء بأصواتهم.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع أنحاء الجمهورية في التاسعة صباح أمس الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للجدول الزمني المُقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 حضورًا كبيرًا في اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار والخلفيات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 مع تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لضمان الحفاظ على النظام.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.