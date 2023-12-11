رئيس لجنة قسم الجناين بالسويس: انتظام التصويت في الانتخابات بسلاسة دون معوقات

أكد المستشار محمد صيام، رئيس اللجنة قسم الجناين بالسويس، أن اللجنة العامة بقسم الجناين يتبعها 10 لجان فرعية إحداهما لجنة لاستقبال الوافدين، مشددة على أن لجنة الوافدين هي اللجنة رقم 10 ومقرها عيون موسى.

الانتخابات الرئاسية

وأوضح أن إجمالي الناخبين المدعوين للانتخاب 103389 ناخب، مشددًا على أنه يجري انتظام التصويت بسلاسة ويسر بجميع اللجان دون أي معوقات، منوهًا بأن هناك نسب من الكثافات، المستمرة والأخرى بصورة متقطعة في بعض اللجان.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وانطلق ثاني أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.