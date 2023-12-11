عاجل
بيان من حزب الوفد حول المشاركة الانتخابية فى السباق الرئاسى اتحاد الجودو يعلن التعاقد الأسطورة الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات
الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

العراق تُعزز من قواتها لحماية القواعد الأمريكية.. وواشنطن تتوعد

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قرارا بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء على السفارة الأميركية ومقر جهاز الأمن الوطني.

وطلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، إجراءات إضافية لمنع الهجمات على القوات الأمريكية.

وبدوره؛ قال يحيى رسول، الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في العراق في بيان : في هذا الإطار جرت إحالة الضباط والمنتسبين من القوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة إلى لجان تحقيق متخصصة لمحاسبة المقصرين منهم.

وأضاف: "يواصل فريق العمل، بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن".

مواد متعلقة

العراق يؤكد ضرورة تفعيل اتفاقية المشاورات مع قبرص وإنشاء لجنة للصداقة البرلمانية

العراق يسلم واشنطن قائمة بأسماء المتهمين والمدانين المقيمين داخل الولايات المتحدة
الجريدة الورقية