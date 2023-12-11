رئيس اللجنة العامة بقسم الزهور: لاحظنا الكثافة الكبيرة أمام لجان الانتخابات

أكدت المستشار أحمد صلاح رئيس اللجنة العامة بقسم الزهور ببورسعيد، أن لجنة العامة قسم شرطة الزهور ببورسعيد بها 23 لجنة فرعية من بينهم لجنة وافدين، بإجمالي أصوات 158922، وليس هناك أي معوقات سواء من بداية أيام العملية الانتخابية من حيث فتح اللجان والإغلاق والانتظام في المواعيد.

وأوضح أنه تم المرور على عدد من اللجان الفرعية، منوهًا بأنه تلاحظ خلال المرور على اللجان الفرعية الكثافة الكبيرة أمام اللجان، وهناك وعي انتخابي عظيم بالشارع البورسعيدي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وانطلق ثاني أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة:

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة 4 مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبدالفتاح السيسي، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة:

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.